Искусство вместо штрафов: Брянск меняет тактику борьбы с граффити

2026, 30 июля 11:04

Глава Брянской области Егор Ковальчук выступил с новой инициативой: вместо борьбы с граффити организовать в регионе городские конкурсы уличного искусства. По задумке, это позволит талантливым авторам создавать на зданиях полноценные муралы вместо хаотичных надписей.

Инициатива стала продолжением курса, который врио губернатора обозначил ещё летом. Тогда, знакомясь с Брянском, он заявил, что бесконечное закрашивание фасадов — не решение проблемы, и предложил перевести уличное творчество молодёжи в легальный формат.

При этом в городе пока действуют прежние правила. На прошлой неделе волонтёры и сотрудники администрации закрасили незаконные надписи на нескольких улицах Советского района. По закону обязанность следить за состоянием фасадов лежит на собственниках зданий и управляющих компаниях, а не только на муниципалитете. Если жители видят, что УК не устраняет надписи, они могут подать жалобу через портал «Госуслуги» или напрямую в управление муниципального контроля городской администрации.

Пока конкретных дат и правил будущих конкурсов не называют, но в мэрии подчёркивают: конечная цель — превратить хаотичный стрит-арт в организованное городское искусство.

Источник – сайт АиФ-Брянск