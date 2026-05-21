Здоровье

Брянский Красный Крест ждёт новых участников: вступить станет проще

2026, 21 мая 17:51
Брянское региональное отделение РКК работает по широкому кругу задач: поддержка людей в трудных жизненных обстоятельствах, помощь вынужденным переселенцам, обучение первой помощи, психологическое сопровождение, реагирование на чрезвычайные ситуации. Ежегодно помощь получают тысячи жителей Брянской области.

 

В 2027 году, вместе с общероссийскими переменами в РКК, расширится и сам круг участников: организация отменяет испытательный срок и снижает членский взнос до символического рубля в день.

 

Член президиума Брянского отделения РКК Дмитрий Корнилов прокомментировал нововведения: «Снижение вступительного порога — это не ослабление требований, а целенаправленное расширение доступности гуманитарного участия. Проводимые изменения носят системный характер и создают прочную основу для устойчивого роста членской базы и вовлечённости населения в деятельность Красного Креста — как на федеральном, так и на региональном уровне».

Контакты: 32region@redcross.ru, bryansk.redcross.ru, vk.com/redcross_32.

 

По материалам сайта КП-Брянск.

 

