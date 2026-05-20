Жительницу Брянска суд отправил в колонию за убийство сожителя

2026, 20 мая 12:16

Жительницу Брянска суд отправил в колонию за убийство сожителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказалась 22-летняя жительница областного центра.

В декабре 2025 года у себя дома фигурантка поссорилась с 31-летним сожителем. Женщина ударила мужчину кухонным ножом в живот. Потерпевший от полученной травмы умер в больнице.

Суд приговорил виновную к пяти годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.