Происшествия

Жительницу Брянска суд отправил в колонию за убийство сожителя

2026, 20 мая 12:16
Жительницу Брянска суд отправил в колонию за убийство сожителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказалась 22-летняя жительница областного центра. 

В декабре 2025 года у себя дома фигурантка поссорилась с 31-летним сожителем. Женщина ударила мужчину кухонным ножом в живот. Потерпевший от полученной травмы умер в больнице.

Суд приговорил виновную к пяти годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.

