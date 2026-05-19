Более 67 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства

2026, 19 мая 13:10

Более 67 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства. Об этом сообщили в РИА «Стрела».

В шестой раз в 2026 году проходит всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Оно проходит на портале Госуслуг и продлится до 12 июня.

В Брянской области в голосовании представлены 50 территорий и восемь дизайн-проектов в 27 муниципалитетах. С начала апреля свой выбор сделали уже более 67 тысяч жителей региона.