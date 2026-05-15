ЖКХ

По нацпроекту в Брянске отремонтируют улицу Севскую

2026, 15 мая 13:47
По нацпроекту в Брянске отремонтируют улицу Севскую. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году входит улица Севская в Фокинском районе Брянска. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» обновит 865 метров дороги на участках от улицы 2-я Аллея до улицы Красных Партизан и от улицы Транспортной до дома № 5 по улице Севской.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и уложат новое асфальтобетонное покрытие. Также рабочие обустроить тротуары. Освещать улице будут фонари со светодиодными светильниками.  Для безопасности дорожного движения на проезжей части установят искусственные неровности, новые дорожные знаки,  нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

