Переулок Северный отремонтируют в Брянске по нацпроекту

2026, 18 мая 18:01
Переулок Северный отремонтируют в Брянске по нацпроекту
Переулок Северный отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошёл переулок Северный в Бежицком районе Брянска. Подрядчик обновит 1,7 километра дороги.

Специалисты отремонтируют водоотвод, уложат новое асфальтобетонное покрытие и построят тротуары. Освещать переулок будут новые фонари со светодиодными светильниками. Также рабочие установят ограждения и искусственную неровность. В завершении ремонта подрядчик установит новые знаки и нанесёт разметку.

