Переулок Северный отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошёл переулок Северный в Бежицком районе Брянска. Подрядчик обновит 1,7 километра дороги.
Специалисты отремонтируют водоотвод, уложат новое асфальтобетонное покрытие и построят тротуары. Освещать переулок будут новые фонари со светодиодными светильниками. Также рабочие установят ограждения и искусственную неровность. В завершении ремонта подрядчик установит новые знаки и нанесёт разметку.