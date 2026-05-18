Переулок Северный отремонтируют в Брянске по нацпроекту

2026, 18 мая 18:01

Переулок Северный отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошёл переулок Северный в Бежицком районе Брянска. Подрядчик обновит 1,7 километра дороги.

Специалисты отремонтируют водоотвод, уложат новое асфальтобетонное покрытие и построят тротуары. Освещать переулок будут новые фонари со светодиодными светильниками. Также рабочие установят ограждения и искусственную неровность. В завершении ремонта подрядчик установит новые знаки и нанесёт разметку.