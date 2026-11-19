Бывший руководитель Брянской станции крови возглавил Центр крови ФМБА

2026, 19 ноября 10:46

Бывший руководитель Брянской станции крови возглавил Центр крови ФМБА. Об этом сообщили в издании «МК Брянск»

Неделю назад стало известно об увольнении директора Брянской областной станции переливания крови Дмитрии Пехове. О причинах ухода и новом месте его работы информации не было. Дмитрий Пехов был замечен в составе делегации высоких гостей на Первом конгрессе службы крови в Москве.

В четверг, 19 ноября, коллективу Центра крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России представили нового руководителя. Им стал Дмитрий Пёхов. Федеральное государственное учреждение занимается заготовкой и обеспечением медицинских организаций компонентами донорской крови и является главным в этой сфере.

За время руководства брянской службой крови Дмитрий Пехов сделал идеально работающую структуру, которая поставляла донорские материалы в медучреждения Брянщины и других регионов. Под его непосредственным руководством были созданы несколько новых компонентов крови. Он не раз бывал на новых территориях, лично доставляя компоненты крови для военных медиков в зоне СВО. Дмитрий Пёхов неоднократно попадал под удар дронов. Он считал, что безопасность маршрута сначала должен проверить сам. Только потом командировать сотрудников, за которые он отвечает как руководитель. Дмитрий Пёхов награжден одной из высших ведомственных наград – Золотым крестом ФМБА.

фото: пресс-служба Конгресса Службы крови ФМБА России 2026