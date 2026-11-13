Сапёры обезвредили 66 противопехотных мин в Клетнянском районе накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.
12 ноября около деревни Романовка в Клетнянском районе произошёл взрыв. Предположительно сдетонировало устройство, сброшенное с беспилотника ВСУ. Повреждения получили легковой автомобиль и прицеп.
Сапёрные подразделения Минобороны РФ обследовали территорию вблизи деревень Романовка и Синицкое Клетнянского района. Специалисты обнаружили и ликвидировали 66 противопехотных мин.