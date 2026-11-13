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Сапёры обезвредили 66 противопехотных мин в Клетнянском районе

2026, 13 ноября 11:12
Сапёры обезвредили 66 противопехотных мин в Клетнянском районе
Источник фото

Сапёры обезвредили 66 противопехотных мин в Клетнянском районе накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

12 ноября около деревни Романовка в Клетнянском районе произошёл взрыв. Предположительно сдетонировало устройство, сброшенное с беспилотника ВСУ. Повреждения получили легковой автомобиль и прицеп. 

Сапёрные подразделения Минобороны РФ обследовали территорию вблизи деревень Романовка и Синицкое Клетнянского района. Специалисты обнаружили и ликвидировали 66 противопехотных мин.

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