Как устроено сотрудничество российского и международного Красного Креста

2026, 25 февраля 16:43

Красный крест на белом фоне знают все, но мало кто понимает: под одной эмблемой скрываются две разные организации с различными подходами к гуманитарной работе. И это не просто бюрократическое разделение — у каждого свой участок.

Российский Красный Крест работает «в полях» — обучает граждан первой помощи, поддерживает доноров, занимается профилактикой ВИЧ и туберкулеза, помогает при стихийных бедствиях. Это повседневная работа внутри страны, которая касается каждого.

Международный Комитет Красного Креста — другая история. Это глобальная машина, которая с 1863 года работает в самых сложных точках планеты. Её территория — зоны вооружённых конфликтов по всему миру. Нейтральность для них не красивое слово, а рабочий инструмент: благодаря ей МККК попадает туда, куда других не пускают.

«Российский Красный Крест и Международный Комитет Красного Креста выполняют взаимодополняющие функции в рамках единого гуманитарного движения. Наше взаимодействие — это не формальность, а реально работающий механизм, — рассказывает Дмитрий Корнилов из президиума Брянского отделения РКК. — Российский Красный Крест обеспечивает присутствие на местах, международный комитет предоставляет методологию и ресурсы. Совместные программы позволяют выстраивать работу качественно».

Связка функционирует с 1992 года: тогда в Москве открылась делегация МККК. После 2022-го сотрудничество вышло на новый виток — с фокусом на защите гражданского населения. Результат: система закрывает гуманитарную повестку от глобального до районного уровня.

Источник – сайт КП-Брянск