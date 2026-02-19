Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

70-летнюю жительницу Брянска подозревают в краже телефона у подростка

2026, 19 февраля 09:06
70-летнюю жительницу Брянска подозревают в краже телефона у подростка
70-летнюю жительницу Брянска подозревают в краже телефона у подростка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратилась 40-летняя жительница Володарского района Брянска. Её 13-летний сын случайно забыл в магазине сво мобильный телефон. Он быстро вернулся за гаджетом, но найти его уже не смог. Ущерб составил 11 500 рублей. 

Оперативники уголовного розыска выяснили, что чужой смартфон, забытый на прилавке с фруктами, забрала пожилая посетительница. 70-летнюю жительницу города стражи порядка разыскали. Смартфон у неё изъяли. Фигурантке предъявлено обвинение в краже.

