70-летнюю жительницу Брянска подозревают в краже телефона у подростка

2026, 19 февраля 09:06

70-летнюю жительницу Брянска подозревают в краже телефона у подростка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 40-летняя жительница Володарского района Брянска. Её 13-летний сын случайно забыл в магазине сво мобильный телефон. Он быстро вернулся за гаджетом, но найти его уже не смог. Ущерб составил 11 500 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что чужой смартфон, забытый на прилавке с фруктами, забрала пожилая посетительница. 70-летнюю жительницу города стражи порядка разыскали. Смартфон у неё изъяли. Фигурантке предъявлено обвинение в краже.