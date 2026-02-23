Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Губернатор Александр Богомаз передал новые машины бригаде «БАРС-Брянск»

2026, 23 февраля 12:26
Губернатор Александр Богомаз передал новые машины бригаде «БАРС-Брянск». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

В День защитника Отечества на Площади партизан в городе Брянске прошла торжественная церемония вручения новой техники бойцам добровольческой бригады «БАРС-Брянск». Губернатор региона Александр Богомаз передал ключи от 40 новых машин командиру СЕргею Антошину. Технику купили правительством Московской области и губернатор Андрей Воробьёв.

«За это огромное спасибо и ему, и всем жителям этого региона!  Эти 40 автомашин вольются в боевые силы «БАРС-Брянск» и будут выполнять те задачи, которые необходимы сегодня для защиты не только нашей Брянской области, но и близлежащих регионов — Калуги, Московской области, Москвы от беспилотников. Мы и дальше продолжим оказывать помощь с материально-техническим обеспечением бригаде «БАРС-Брянск», – подчеркнул Александр Богомаз.

