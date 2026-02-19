Медаль «Отец солдата» получил житель брянского села Семцы

2026, 19 февраля 14:37

Медаль «Отец солдата» получил житель брянского села Семцы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Малом зале Государственной Думы в Москве прошла церемония вручения медалей общественного признания «Отец солдата». В преддверии Дня защитника Отечества 11 отцов получили награды. Их вручили вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, Герой России Владимир Шаманов, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова и председатель движения «Отцы России» Андрей Коченов.

Медаль «Отец солдата» получил житель села Семцы Почепского района Виктор Королев. Двое его сыновей погибли в ходе специальной операции, ещё одни –продолжает служить.