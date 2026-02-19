Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Медаль «Отец солдата» получил житель брянского села Семцы

2026, 19 февраля 14:37
Медаль «Отец солдата» получил житель брянского села Семцы
Источник фото

Медаль «Отец солдата» получил житель брянского села Семцы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

В Малом зале Государственной Думы в Москве прошла церемония вручения медалей общественного признания «Отец солдата». В преддверии Дня защитника Отечества 11 отцов получили награды. Их вручили вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, Герой России Владимир Шаманов, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова и председатель движения «Отцы России» Андрей Коченов.

Медаль «Отец солдата» получил житель села Семцы Почепского района Виктор Королев. Двое его сыновей погибли в ходе специальной операции, ещё одни –продолжает служить. 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Почти 2000 тонн песко-соляной смеси потратили за сутки брянские дорожники
19 февраля 13:13
Почти 2000 тонн песко-соляной смеси потратили за сутки брянские дорожники
Спикер облдумы встретился с участником программы «Брянские герои»
19 февраля 12:45
Спикер облдумы встретился с участником программы «Брянские герои»
В Новозыбковском округе по нацпроекту отремонтируют почти пять километров трассы
19 февраля 12:20
В Новозыбковском округе по нацпроекту отремонтируют почти пять километров трассы

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14254) брянск (6801) ДТП (2680) ГИБДД (2209) прокуратура (2028) уголовное дело (1992) Александр Богомаз (1838) суд (1785) авария (1635) мчс (1495) коронавирус (1272) умвд (1032)