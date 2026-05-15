Красный — это не цвет, это призвание: Брянск чтит юбилей РКК

2026, 15 мая 20:06

15 мая 2026 года старейшая гуманитарная организация страны отмечает 159-летие. В 1867 году Александр II подписал устав — и с первого дня это была не парадная структура, а рабочая: перевязочные пункты в Крыму, медицинские отряды на фронтах, помощь при голоде и эпидемиях.

За полтора века РКК пережил две мировые войны, распад двух государств, гуманитарные кризисы разных десятилетий — и ни разу не останавливал свою деятельность. Сегодня в структуре более 600 региональных отделений, тысячи сотрудников, десятки тысяч волонтёров.

Только за 2021–2025 годы помощь получили свыше 8,6 миллиона человек. На поддержку людей привлечено более 10 миллиардов рублей. В юбилейном году РКК официально закрепил за собой статус общероссийской общественной организации по федеральному закону — это расширяет возможности для работы.

Брянское отделение в этот день продолжает привычное: помощь переселенцам, поддержка пожилых, обучение первой помощи.

Дмитрий Корнилов, член президиума брянского отделения Российского Красного Креста, в интервью сайту КП-Брянск заявил: «159-летие — это не просто историческая дата. Это подтверждение того, что организация, основанная на принципах гуманности и беспристрастности, способна сохранять свою актуальность на протяжении полутора столетий. Брянское отделение сегодня решает конкретные задачи: работа с переселенцами, поддержка людей в трудной жизненной ситуации, обучение населения навыкам первой помощи. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие взаимодействия с региональными органами власти и расширение волонтёрской базы. Потребность в такой работе не снижается».