11 участников проекта «Брянские герои» приступили ко второму этапу обучения

2026, 13 мая 14:59

11 участников проекта «Брянские герои» приступили ко второму этапу обучения. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области продолжается реализация проекта «Брянские герои». Он стал частью федеральной программы «Время героев».

Первый модуль обучения «Наставничество» прошли 11 участников программы. Они посещали лекции, семинары и мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия.

Второй модуль стартовал 13 мая. Он называется «Экономика и финансы». Будущих управленцев разобраются в вопросах экономики и финансов, транспортно-логистической сферы, промышленности и агропромышленного комплекса. Им помогают лучшие преподаватели государственной и кадровой подготовки Высшей школы Государственного управления и РАНХиГС при Президенте РФ, а также руководители федеральных и региональных органов власти.