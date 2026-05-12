Брянская теннисистка завоевала две медали на первенстве ЦФО

2026, 12 мая 10:30

Брянская теннисистка завоевала две медали на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в теннисном центре города Брянска прошло первенство Центрального федерального округа по теннису. Участие в соревнованиях приняли более 50 теннисистов в возрасте до 13 лет из Воронежа, Смоленска, Железногорска, Белгорода, Старого Оскола и Брянска.

Воспитанница спортивной школы «Горизонт» Любовь Коваль в одиночном разряде завоевала серебряную медалью. А в парном разряде с Натальей Бодунковой из города Москвы они заняли первое место.

Награды победителям и призёрам турнира вручил участник СВО Дмитрий Слащев.