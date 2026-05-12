Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянская теннисистка завоевала две медали на первенстве ЦФО

2026, 12 мая 10:30
Брянская теннисистка завоевала две медали на первенстве ЦФО
Источник фото

Брянская теннисистка завоевала две медали на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в теннисном центре города Брянска прошло первенство Центрального федерального округа по теннису. Участие в соревнованиях приняли  более 50 теннисистов в возрасте до 13 лет из Воронежа, Смоленска, Железногорска, Белгорода, Старого Оскола и Брянска. 

Воспитанница спортивной школы «Горизонт» Любовь Коваль в одиночном разряде завоевала серебряную медалью. А в парном разряде с Натальей Бодунковой из города Москвы они заняли первое место.

Награды победителям и призёрам турнира вручил участник СВО Дмитрий Слащев.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Кубок России по стрельбе прошёл в Брянске
12 мая 14:28
Кубок России по стрельбе прошёл в Брянске
Кражу 20 тысяч рублей с чужой карты раскрыли полицейские в Дятьковском районе
12 мая 13:31
Кражу 20 тысяч рублей с чужой карты раскрыли полицейские в Дятьковском районе
Мемориальную доску в честь военного открыли в Выгоничском районе
12 мая 12:37
Мемориальную доску в честь военного открыли в Выгоничском районе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15130) брянск (6945) ДТП (2746) ГИБДД (2300) прокуратура (2098) уголовное дело (2049) Александр Богомаз (1989) суд (1790) авария (1660) мчс (1540) коронавирус (1272) дороги (1067)