Брянская спортсменка завоевала две медали на турнире по дартсу в Белоруссии

2026, 12 мая 16:38

Брянская спортсменка завоевала две медали на турнире по дартсу в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в Могилеве Республики Беларусь прошёл международный турнира по дартсу. За награды боролись свыше полусотни спортсменов из Могилева, Полоцка, Минска, Бобруйска, Смоленска, Десногорска, Рославля, Витебска и Брянска.

Регион представили Алексей Прудников и Анна Привал. Брянская спортсменка завоевала бронзовую медаль в личном зачёте. В парном разряде девушка стала серебряным призёром.

Алексей Прудников дошёл до четвертьфинала в одиночном и в парном разряде.