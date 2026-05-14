Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Президент России встретился с врио губернатора Брянской области

2026, 14 мая 09:33
Президент России встретился с врио губернатора Брянской области
Источник фото

Президент России встретился с врио губернатора Брянской области. Об этом сообщили на сайте Кремля.

 

Накануне вечером Президент России Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с Егором Ковальчуком. Он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

Ранее глава государства принял заявление губернатора Брянской области Александра Богомаза о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Егор Ковальчук родился в Челябинске. С 2019 года он был заместителем губернатора Челябинской области. А 10 июля 2024 он был назначен председателем правительства Луганской народной республики.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Общественный совет при брянском Росреестре возьмет курс на «цифру» и Москву
14 мая 11:02
Общественный совет при брянском Росреестре возьмет курс на «цифру» и Москву
Дело об убийстве 20-летней давности рассмотрел суд в Брянске
14 мая 10:48
Дело об убийстве 20-летней давности рассмотрел суд в Брянске
Президент России принял отставку губернатора Александра Богомаза
14 мая 09:00
Президент России принял отставку губернатора Александра Богомаза

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15159) брянск (6947) ДТП (2747) ГИБДД (2301) прокуратура (2100) уголовное дело (2051) Александр Богомаз (1997) суд (1790) авария (1661) мчс (1540) коронавирус (1272) дороги (1069)