Президент России встретился с врио губернатора Брянской области

2026, 14 мая 09:33

Президент России встретился с врио губернатора Брянской области. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Накануне вечером Президент России Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с Егором Ковальчуком. Он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

Ранее глава государства принял заявление губернатора Брянской области Александра Богомаза о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Егор Ковальчук родился в Челябинске. С 2019 года он был заместителем губернатора Челябинской области. А 10 июля 2024 он был назначен председателем правительства Луганской народной республики.