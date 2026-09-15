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Происшествия

Добровольцы «ЛизаАлерт» обнаружили тело пропавшего в Брянской области парня

2026, 15 сентября 11:23
Добровольцы «ЛизаАлерт» обнаружили тело пропавшего в Брянской области парня
Источник фото

Добровольцы «ЛизаАлерт» обнаружили тело пропавшего в августе в Брянской области парня. Об этом рассказали в соцсетях отряда. 

 

В Брянской области 21 сутки продолжался поиск молодого человека. По основной версии мужчина утонул в озере Керамзитное. С 23 августа акваторию и прибрежную зону ежедневно обследовали добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт». 

Накануне к поискам подключили телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА), переданный Санкт-Петербургским водным направлением «ЛизаАлерт». 

В точках, выявленных с помощью технических средств, работали дайверы из подводного клуба «Скат».  К вечеру понедельника они обнаружили тело пропавшего. Спустя час  добровольцы транспорт вали его на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.

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