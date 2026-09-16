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Общество

Накануне Дня города 16 юных жителей Брянска получили первые паспорта

2026, 16 сентября 11:54
Накануне Дня города 16 юных жителей Брянска получили первые паспорта
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Накануне Дня города 16 юных жителей Брянска получили первые паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Накануне Дня города и 83-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в  Брянском областном театре драмы имени Толстого прошла церемония вручения первых паспортов. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Мы граждане России!». 

Церемония началась с гимна России и внесение государственного флага. Подростков поздравил заместитель главы Брянской городской администрации Александр Гаврилов. 

«Паспорт — это не просто документ, это знак доверия государства. Это показатель и признание того, что вы становитесь полноправными участниками жизни общества. И одновременно это первый серьёзный шаг в личной ответственности. Будьте смелыми, неравнодушными, трудолюбивыми, любите свой город, гордитесь традициями Брянска. Пусть ваш паспорт будет не только документом, но и символом вашей гражданской позиции», – обратился к ребятам заммэра.

Документы получили 16 учащихся школ областного центра.

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