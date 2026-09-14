На улице Котовского в Брянске сняли старый асфальт с проезжей части

2026, 14 сентября 16:30

На улице Котовского в Брянске сняли старый асфальт с проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Фокинском районе города Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Котовского. Почти километр дороги проходит от площади Игната Фокина до улицы Транспортной параллельно Московскому проспекту. Подрядчик начал работы в августе. В настоящее время специалисты сняли старое покрытие с проезжей части и обновляют тротуары.

На пересечении с улицами Транспортной и Менжинского подрядчик установит светофоры. Также на Котовского для безопасности пешеходов сделают три искусственные неровности, 22 дополнительных светодиодных фонаря и 28 дорожных знаков.

Капитальный ремонт подрядчик должен завершить в 2027 году. Но строители обещают уложить новый асфальт быстрее. Стоимость работ составляет более 30,5 млн рублей. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».