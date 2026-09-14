Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

На улице Котовского в Брянске сняли старый асфальт с проезжей части

2026, 14 сентября 16:30
На улице Котовского в Брянске сняли старый асфальт с проезжей части
Источник фото

На улице Котовского в Брянске сняли старый асфальт с проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Фокинском районе города Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Котовского. Почти километр дороги проходит от площади Игната Фокина до улицы Транспортной параллельно Московскому проспекту. Подрядчик начал работы в августе. В настоящее время специалисты сняли старое покрытие с проезжей части и обновляют тротуары.

На пересечении с улицами Транспортной и Менжинского подрядчик установит светофоры. Также на Котовского для безопасности пешеходов сделают три искусственные неровности, 22 дополнительных светодиодных фонаря и 28 дорожных знаков.

Капитальный ремонт подрядчик должен завершить в 2027 году. Но строители обещают уложить новый асфальт быстрее. Стоимость работ составляет более 30,5 млн рублей. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В Брянске ограничат движение транспорта на два дня
14 сентября 12:00
В Брянске ограничат движение транспорта на два дня
Более 50 улиц убрали подметально-вакуумные машины в Брянске за выходные
14 сентября 11:32
Более 50 улиц убрали подметально-вакуумные машины в Брянске за выходные
Домашнюю нарколабораторию ликвидировали стражи порядка в Брянске
14 сентября 10:18
Домашнюю нарколабораторию ликвидировали стражи порядка в Брянске

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16518) брянск (7226) ДТП (2871) ГИБДД (2438) прокуратура (2187) уголовное дело (2137) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1727) мчс (1581) коронавирус (1272) дороги (1149)