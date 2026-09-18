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Юные брянские футболисты стали серебряными призёрами первенства СФФ «Центр»

2026, 18 сентября 08:19
Юные брянские футболисты стали серебряными призёрами первенства СФФ «Центр»
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Юные брянские футболисты стали серебряными призёрами первенства СФФ «Центр». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Смоленске завершился финал первенства Союза федераций футбола «Центр» среди команд 2009 года рождения. Второе место заняли футболисты «Динамо-Брянск». Брянские спортсмены обыграли воронежскую «СШ №15» и «Спартак» из Старого Оскола. В четвертьфинале футболисты выиграли матч с воронежским «Факелом», в полуфинале – с СШ «Калуга». В финале в серии 11-метровых ударов «Динамо-Брянск» уступило ФА «Рязанской области».

Лучшим защитником турнира стал игрок «Динамо-Брянск» Максим Печников. 

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