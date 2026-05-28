Кто может использовать символику Красного Креста?

2026, 28 мая 11:43
Новые правила применения символики Российского Красного Креста, которые вступают в силу с 1 сентября 2026 года, чётко разграничили: кому эмблема открыта по умолчанию, а кому нужно спрашивать разрешение.

Без каких-либо согласований символику вправе использовать государственные медицинские организации, военно-медицинские подразделения, а также медслужбы силовых ведомств — МВД и других. Для них это право закреплено напрямую.

Все остальные — частные клиники, аптеки, благотворительные фонды, волонтёрские организации — могут применять знак только с письменного разрешения Российского Красного Креста.

Как пояснил сайту «КП-Брянск» Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения РКК: «Символика Красного Креста — не маркетинговый инструмент и не элемент фирменного стиля. Это знак, за которым стоит более чем столетняя гуманитарная традиция и международно-правовая защита».

Конкретные критерии для получения разрешения будут прописаны в методических рекомендациях — РКК планирует опубликовать их до 1 сентября.

