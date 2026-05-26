Лжеэксперты по инвестициям обманули четырёх брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Жуковского района. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. По совету «бизнес-партнёра» она решила вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные незнакомцем счета она перевела 100 тысяч рублей. После получения денег мошенник пропал.
В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей региона. Они лишились 90 тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовные дела.