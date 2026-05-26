Лжеэксперты по инвестициям обманули четырёх брянцев на прошлой неделе

2026, 26 мая 12:10

Лжеэксперты по инвестициям обманули четырёх брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Жуковского района. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. По совету «бизнес-партнёра» она решила вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные незнакомцем счета она перевела 100 тысяч рублей. После получения денег мошенник пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей региона. Они лишились 90 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовные дела.