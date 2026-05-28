Брянские следователи возбудили дело о травмировании женщины и младенца

2026, 28 мая 08:34

Брянские следователи возбудили дело о травмировании женщины и младенца. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Следователи следственного управления СК России по Брянской области выявили в средствах массовой информации публикацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительнице города Брянска и её новорожденному ребёнку. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Расследование контролирует руководитель следственного управления Алексея Кузьмичева.