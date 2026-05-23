2026, 23 мая 18:00
32 объекта отремонтируют брянские специалисты в подшефной Брянке. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

23 мая врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук с рабочим визитом приехал в Брянку Луганской Народной Республики. Подшефный региону город уже три лет восстанавливают брянские строители и коммунальщики. 

«За три года восстановлено и отремонтировано 174 объекта. Работы ведутся комплексно, с учетом всех возможных существующих сегодня программ социально-экономического развития: федеральных, региональных, нацпроектов, средств региона-шефа», – уточнил Егор Ковальчук. 

В 2026 году в Брянке восстановят 32 объекта дорожного, жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры. На это предусмотрено более 700 миллионов рублей. С выбранными подрядчиками уже заключили контракты. Все работы проходят по графику.

