32 объекта отремонтируют брянские специалисты в подшефной Брянке

2026, 23 мая 18:00

32 объекта отремонтируют брянские специалисты в подшефной Брянке. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

23 мая врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук с рабочим визитом приехал в Брянку Луганской Народной Республики. Подшефный региону город уже три лет восстанавливают брянские строители и коммунальщики.

«За три года восстановлено и отремонтировано 174 объекта. Работы ведутся комплексно, с учетом всех возможных существующих сегодня программ социально-экономического развития: федеральных, региональных, нацпроектов, средств региона-шефа», – уточнил Егор Ковальчук.

В 2026 году в Брянке восстановят 32 объекта дорожного, жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры. На это предусмотрено более 700 миллионов рублей. С выбранными подрядчиками уже заключили контракты. Все работы проходят по графику.