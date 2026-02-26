Суд ждёт брянца за хранение самодельного ружья и револьвера

2026, 26 февраля 16:46

Суд ждёт брянца за хранение самодельного ружья и револьвера. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов рассмотрит суд в городе Новозыбкове. Приговор выслушает пожилой местный житель.

В ноябре 2025 года полицейские обнаружили в гараже и доме фигурант самодельное ружьё, револьвер системы «Наган», фрагмент ствола неустановленной модели, элементы затвора магазинной винтовки и 13 патронов различного калибра. Правоохранители изъяли опасные предметы и возбудили уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение.