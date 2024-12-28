Доноров поздравили с Новым года в Брянской станции переливания крови

Доноров в преддверии Нового года вручили сувениры в Брянской станции переливания крови. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

В Брянской областной станции переливания крови прошла предновогодняя акция. Сотрудники учреждения решили поблагодарить доноров и поздравить их с приближающимися праздниками.

«Именно Вы, наши дорогие и любимые, всегда спешите к нам, бескорыстно делитесь своей кровью, даря надежду на жизнь и выздоровление тем, кто нуждается в вашей крови», – подчеркнули в соцсетях станции.

Каждому посетителю вручили сувенир с надписью «Спасибо донор». Их изготовила также донор Марина Мацулева.