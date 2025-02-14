Иммунизацию доноров провели в Брянске. Об этом сообщили в соцсетях Брянской станции переливания крови.

В Брянской станции переливания крови запустили программу иммунизации доноров. Это необходимо для получения изоиммунной плазмы (антирезус анти-D) и создания антирезусного иммуноглобулина. Его вводят беременной женщине при резус-конфликте с ребёнком.

В Брянской станции переливания крови прошёл первый этап иммунизации доноров. Им предварительно разъяснили цели и порядок прохождения процедуры, провели необходимые медицинское и лабораторные обследования. После иммунизации доноры два часа были под наблюдением медицинского персонала. Все хорошо перенесли процедуру.

«Мы выражаем искренние слова благодарности нашим Героям, согласившимся принять участие в нашей программе, направленной на увеличение объёма производства изоиммунной плазмы с антителами к антигену D. Это позволит увеличить производство отечественного препарата и сделать нашу страну независимой от препаратов из-за рубежа», – отметили в учреждении.