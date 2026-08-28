Не только пожертвования: как брянцы помогают Красному Кресту

2026, 28 августа 15:27

Поддержка Российского Красного Креста не всегда связана с денежными переводами. Организации могут понадобиться товары, услуги специалистов, площадки для мероприятий, информационная помощь и новые партнерские контакты. Об этом рассказывают журналисты «КП-Брянск».

Значительную часть ежедневной работы выполняют волонтеры. Они принимают гуманитарные грузы, участвуют в городских акциях, обучают жителей основам первой помощи и общаются с людьми, которым необходима поддержка.

«Сотрудник НКО должен быть компетентным представителем организации: владеть информацией о ее деятельности, последовательно объяснять ее ценности и развивать сотрудничество с общественностью и различными учреждениями», — прокомментировал член брянского президиума Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов.

Брянское отделение приглашает в команду всех, кто готов уделять время общественно полезной работе. Предварительная подготовка не обязательна — получить нужные знания можно вместе с более опытными участниками.