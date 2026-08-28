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Общество

Врио губернатор Брянской области встретился с замруководителя управления Следственного комитета РФ

2026, 28 августа 13:38
Врио губернатор Брянской области встретился с замруководителя управления Следственного комитета РФ
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Врио губернатор Брянской области встретился с замруководителя управления Следственного комитета РФ. Об этом глава региона Егор Ковальчук сообщил в своих соцсетях. 

 

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл рабочую встречу с заместителем руководителя управления общественно-политической работы Следственного комитета РФ Юрием Андреевым и и.о. руководителя регионального СК Сергеем Старовым. Они обсудили реализацию первого пилотного проекта федеральной программы «Юный следователь». Профильная смена открылась в детском оздоровительном комплексе «Лесной» накануне.

«У нас по инициативе регионального следственного управления уже открыты 10 кадетских классов ведомства, заключены соглашения с ведущими высшими учебными заведения региона, готовящими профессиональных юристов и государственных служащих, профильная смена — еще один шаг в патриотическом воспитании молодежи», – отметил Егор Ковальчук.

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