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Общество

Брянские ветераны СВО выступают на всероссийском форуме «Вместе победим»

2026, 28 августа 14:28
Брянские ветераны СВО выступают на всероссийском форуме «Вместе победим»
Источник фото

Брянские ветераны СВО выступают на всероссийском форуме «Вместе победим». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения. 

 

Накануне в Москве стартовал всероссийский форум «Вместе победим». Участие в нём принимают более двух тысяч ветеранов СВО и членов их семей со всей страны.

Регион представляют участники патриотических и спортивных проектов, активисты ветеранского движения и члены Ассоциации ветеранов СВО. Они выступают на площадках форума на разные темы — от реабилитации и трудоустройства защитников до работы с молодёжью. 

«Наша ответственность в том, чтобы герои после возвращения домой чувствовали заботу и внимание со стороны государства и общества», —  отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

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