Брянские ветераны СВО выступают на всероссийском форуме «Вместе победим»

2026, 28 августа 14:28

Брянские ветераны СВО выступают на всероссийском форуме «Вместе победим». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Накануне в Москве стартовал всероссийский форум «Вместе победим». Участие в нём принимают более двух тысяч ветеранов СВО и членов их семей со всей страны.

Регион представляют участники патриотических и спортивных проектов, активисты ветеранского движения и члены Ассоциации ветеранов СВО. Они выступают на площадках форума на разные темы — от реабилитации и трудоустройства защитников до работы с молодёжью.

«Наша ответственность в том, чтобы герои после возвращения домой чувствовали заботу и внимание со стороны государства и общества», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.