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Брянцу суд ограничил свободу за повторное нетрезвое вождение мотоцикла

2026, 25 августа 17:30
Брянцу суд ограничил свободу за повторное нетрезвое вождение мотоцикла
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Брянцу суд ограничил свободу за повторное нетрезвое вождение мотоцикла. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Уголовное дело о повторном управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения рассмотрел брянский суд. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Злынковского района.

Утром 3 марта 2026 года фигуранта за рулём мотоцикла KUGOO JL 300 остановили сотрудники полиции на трассе Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь. Водитель был нетрезв. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное нарушение закона и лишён права управления. 

Суд приговорил виновного к двум годам и семи месяцам ограничения свободы. Мотоцикл конфискован в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.

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