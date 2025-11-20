Последний поиск: как брянцы закрывают белые пятна войны

Региональные отделения Красного Креста становятся важным звеном в розыске родственников. Брянская организация — один из примеров того, как работа строится на местах.

Здесь принимают заявки не только по военному времени, но и по современным случаям: миграции, чрезвычайные ситуации, конфликты. Специалисты мониторят открытые источники, включая социальные сети, взаимодействуют с местными архивами. Когда человека ищут за рубежом, дело передается в Центральное агентство Международного Комитета. Если связь прервана из-за современных конфликтов, организуют послания Красного Креста.



Дмитрий Корнилов из брянского президиума Красного Креста отмечает: местная специфика важна. Сотрудники знают региональные особенности, могут лично встретиться с заявителями, помочь в оформлении документов.

Главная новость — в 2025 году начнется цифровизация колоссального массива данных. Планируется обработать и расшифровать свыше 12 миллионов карточек граждан времен войны. Это откроет новые возможности для поиска и сделает информацию более доступной для исследователей и родственников.

Память продолжает жить и работать.

