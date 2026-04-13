Путин поприветствовал участников XVIII съезда Красного Креста

2026, 13 апреля 18:20
В работе съезда приняли участие и представители брянского отделения РКК

 

В российской столице открылся XVIII съезд Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Мероприятие проходит на фоне принятия нового федерального закона о РКК, который влечёт за собой изменения в уставе организации.

Президент Владимир Путин направил делегатам приветственное обращение: он поблагодарил сотрудников и волонтёров за верность принципам милосердия и сострадания и пожелал успехов в новых начинаниях. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ежегодно организация помогает свыше двум миллионам человек.

Среди делегатов — представитель Брянщины Дмитрий Корнилов, член президиума регионального отделения РКК.

— Съезд — это не просто отчётное мероприятие. Здесь формируется стратегия организации на ближайшие пять лет, избирается руководство, закрепляются уставные изменения. Для регионов это принципиально важно: именно от решений съезда зависит, как будет выстроена наша работа на местах, — прокомментировал он.

По материалам сайта КП-Брянск.

 

Автор фото Дмитрий Корнилов

Читайте также

