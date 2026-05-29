Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Искусство

Коллективы брянской детской школы искусств выступили на концерте в Беларуси

2026, 29 мая 10:04
Коллективы брянской детской школы искусств выступили на концерте в Беларуси
Источник фото

Коллективы брянской детской школы искусств выступили на концерте в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

27 мая в городе Могилёве Республики Беларусь состоялся концерт в рамках творческого проекта «Музыка Великой Победы». Мероприятие посвятили 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году единства народов России и 85-летию обороны Могилёва.

Брянскую область на концерте представили детский духовой оркестр и хор старших классов «Апрель» Детской школы искусств №1 имени Т.П. Николаевой. Со сцены прозвучали классические произведения и народные мотивы, сольные номера и коллективные выступления. Финальной точкой концертной программы стало совместное выступление духового оркестра и детского хора из Брянска.

«Это мероприятие стало символом культурного единства, где чистое звучание детских голосов и выразительные тембры духовых инструментов создали особую гармонию единства сердец, единство тех, кто дарит искусство, и тех, кто умеет его ценить. В этой музыке чувствуется глубокая связь — между теми, кто делится искусством, и теми, кто умеет его слышать. Мелодии Победного мая не подвластны времени — они живут в памяти поколений», – отметила директор Могилёвской детской школы искусств №3 им. М.Н. Солдатова Жанна Мартынова. 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Два объекта водоснабжения ремонтируют в Брянске
29 мая 12:15
Два объекта водоснабжения ремонтируют в Брянске
Праздник для ребят из соцприютов прошёл в театре кукол в Брянске
29 мая 08:06
Праздник для ребят из соцприютов прошёл в театре кукол в Брянске
Более трёх километров улицы Калинина ремонтируют в Брянске по нацпроекту
28 мая 15:16
Более трёх километров улицы Калинина ремонтируют в Брянске по нацпроекту

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15339) брянск (6969) ДТП (2770) ГИБДД (2329) прокуратура (2114) уголовное дело (2065) Александр Богомаз (1998) суд (1792) авария (1677) мчс (1548) коронавирус (1272) дороги (1080)