Коллективы брянской детской школы искусств выступили на концерте в Беларуси

2026, 29 мая 10:04

Коллективы брянской детской школы искусств выступили на концерте в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

27 мая в городе Могилёве Республики Беларусь состоялся концерт в рамках творческого проекта «Музыка Великой Победы». Мероприятие посвятили 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году единства народов России и 85-летию обороны Могилёва.

Брянскую область на концерте представили детский духовой оркестр и хор старших классов «Апрель» Детской школы искусств №1 имени Т.П. Николаевой. Со сцены прозвучали классические произведения и народные мотивы, сольные номера и коллективные выступления. Финальной точкой концертной программы стало совместное выступление духового оркестра и детского хора из Брянска.

«Это мероприятие стало символом культурного единства, где чистое звучание детских голосов и выразительные тембры духовых инструментов создали особую гармонию единства сердец, единство тех, кто дарит искусство, и тех, кто умеет его ценить. В этой музыке чувствуется глубокая связь — между теми, кто делится искусством, и теми, кто умеет его слышать. Мелодии Победного мая не подвластны времени — они живут в памяти поколений», – отметила директор Могилёвской детской школы искусств №3 им. М.Н. Солдатова Жанна Мартынова.