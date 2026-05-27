2026, 27 мая 14:29

Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 26 мая в Брянске на улице Литейной произошла авария. 63-летний мужчина за рулём автомобиля SsangYong остановился около остановочного пункта общественного транспорта. Он начал движение задним ходом и сбил 72-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте. Женщина-пешеход с травмами попала в больницу.

Инспекторы составили на обоих участников дорожно-транспортного происшествия административные протоколы. Полицейские разбираются в обстоятельства аварии.