ДТП

2026, 27 мая 14:29
Иномарка сбила пенсионерку на остановке в Брянске
Иномарка сбила пенсионерку на остановке в Брянске. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Утром 26 мая в Брянске на улице Литейной произошла авария. 63-летний мужчина за рулём автомобиля SsangYong остановился около остановочного пункта общественного транспорта. Он начал движение задним ходом и сбил 72-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте. Женщина-пешеход с травмами попала в больницу.

Инспекторы составили на обоих участников дорожно-транспортного происшествия административные протоколы. Полицейские разбираются в обстоятельства аварии.

