2026, 24 мая 10:37

Пожилой водитель мопеда пострадал в ДТП на трассе в Стародубском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

22 мая на 8-м км автодороги «Стародуб — Новые Ивайтенки» в Стародубском районе произошла авария. 55-летний мужчина за рулём автомобиля «ЗИЛ» при выезде с прилегающей территории предприятия не пропустил мопеда YV-50 без регистрационного знака. 76-летний водитель ехал по главной дороге.

Водитель мопеда с тяжёлыми травмами попал в больницу. На автомобилиста инспекторы составили несколько административных материалов.