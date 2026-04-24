Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

10 медалей завоевали брянские тяжелоатлеты на чемпионате и первенстве ЦФО

2026, 24 апреля 10:45
Источник фото

10 медалей завоевали брянские тяжелоатлеты на чемпионате и первенстве ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В городе Калач Воронежской области проходит чемпионат и первенство Центрального федерального округа по тяжёлой атлетике. В соревновании участвуют свыше 300 спортсменов из 13 регионов.

Брянск успешно представили воспитанники спортшкол «Десна» и «Сталь». Золотые медали на первенстве завоевали Дарья Черкасова, Диана Бохонова, Арина Верещетина, Ирина Жирова. Серебряными призёрами стали Мария Карначева и Даниил Григоренко. На третье место пьедестала поднялась Ирина Ломако. 

Чемпионами стали Роман Наперов и Александра Паращук. Бронзовую медаль завоевал Матвей Сидоров.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14950) брянск (6919) ДТП (2729) ГИБДД (2274) прокуратура (2091) уголовное дело (2040) Александр Богомаз (1964) суд (1789) авария (1650) мчс (1530) коронавирус (1272) умвд (1062)