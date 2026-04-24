10 медалей завоевали брянские тяжелоатлеты на чемпионате и первенстве ЦФО

2026, 24 апреля 10:45

10 медалей завоевали брянские тяжелоатлеты на чемпионате и первенстве ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Калач Воронежской области проходит чемпионат и первенство Центрального федерального округа по тяжёлой атлетике. В соревновании участвуют свыше 300 спортсменов из 13 регионов.

Брянск успешно представили воспитанники спортшкол «Десна» и «Сталь». Золотые медали на первенстве завоевали Дарья Черкасова, Диана Бохонова, Арина Верещетина, Ирина Жирова. Серебряными призёрами стали Мария Карначева и Даниил Григоренко. На третье место пьедестала поднялась Ирина Ломако.

Чемпионами стали Роман Наперов и Александра Паращук. Бронзовую медаль завоевал Матвей Сидоров.