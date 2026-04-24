Кражу денег с банковской карты пенсионерки раскрыли полицейские в Брянске

2026, 24 апреля 09:46

Кражу денег с банковской карты пенсионерки раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С заявлением о краже в полицию обратилась 75-летняя жительница Советского района Брянска. Пенсионерка потеряла банковскую карту. Прежде чем она успела заблокировать платежное средство со счёта были списаны почти 10 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастна 54-летняя жительница Брянска. Ранее в поле зрения правоохранителей она не попадала. С чужой карты она оплатила свои покупки в магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».