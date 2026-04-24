Самбисты из Брянска привезли четыре награды с первенства ЦФО

2026, 24 апреля 11:11
Самбисты из Брянска привезли четыре награды с первенства ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.  

 

В городе Людиново Калужской области проходит первенство Центрального Федерального округа по самбо. Почти 600 лучших спортсменов в возрасте 12-14 лет из 17 регионов борются за награды. 

В первый день первенства в весовой категории свыше 71 кг золотую медаль завоевал воспитанник спортивной школы «Сталь» города Брянска Артём Фокин. Серебряным призёром стал самбист из школы «Торпедо» Архип Долженко. Бронзовые медали достались воспитанникам СШОР по борьбе Демиду Хохлову и Карине Мураткалиевой.

