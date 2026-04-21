Криминал

Подозреваемого в поджоге дома по горячим следам задержали брянские полицейские

2026, 21 апреля 13:44
Подозреваемого в поджоге дома по горячим следам задержали полицейские в Жуковского районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Вечером 16 апреля в полицию обратилась жительница посёлка Тросна Жуковского района. Женщина рассказала полицейским, что почувствовала запах дыма. Она выбежала во двор и увидела горящую стену дома. Огонь удалось быстро потушить. 

Сотрудники полиции выяснили, что на территорию домовладения поджигатель проник, взломав ворота. К преступлению оказался причастен 41-летний житель посёлка. Ранее он уже был судим за угрозу убийством. 

По версии следствия, мотивом стало желание отомстить хозяину дома. Мужчина облил стену горючей жидкостью и поджёг.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества».

