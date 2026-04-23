Криминал

Кражу двух велосипедов раскрыли полицейские в Карачеве

2026, 23 апреля 09:40
Жителя Карачева, подозреваемого в краже двух велосипедов, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился житель города Карачева. От магазина самообслуживания пропал его велосипед, стоимостью около 13 тысяч рублей. Злоумышленник легко забрал не пристёгнутое противоугонным тросом транспортное средство.

Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен 52-летний житель города. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Мужчина признался, что продал велосипед случайному прохожему, а деньги потратил. 

Стражи порядка установили, что фигурант также причастен к краже детского велосипеда, оставленного в подъезде жилого дома.

Возбуждены уголовные дела.

Читайте также

Ушёл из жизни брянский журналист и директор центра «Мой бизнес» Павел Баранов
23 апреля 15:35
Ушёл из жизни брянский журналист и директор центра «Мой бизнес» Павел Баранов
В Брянске возбуждено дело на высокопоставленного сотрудника МЧС
23 апреля 15:04
В Брянске возбуждено дело на высокопоставленного сотрудника МЧС
Брянские спортсмены стали призёрами Кубка мира по современному мечевому бою
23 апреля 14:44
Брянские спортсмены стали призёрами Кубка мира по современному мечевому бою

