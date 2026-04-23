Жителя Карачева, подозреваемого в краже двух велосипедов, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился житель города Карачева. От магазина самообслуживания пропал его велосипед, стоимостью около 13 тысяч рублей. Злоумышленник легко забрал не пристёгнутое противоугонным тросом транспортное средство.
Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен 52-летний житель города. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Мужчина признался, что продал велосипед случайному прохожему, а деньги потратил.
Стражи порядка установили, что фигурант также причастен к краже детского велосипеда, оставленного в подъезде жилого дома.
Возбуждены уголовные дела.