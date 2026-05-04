2026, 04 мая 10:11

Нетрезвого велосипедиста сбил грузовик на брянской трассе 1 мая. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Утром 1 мая на 25-м км автодороги «Мглин — Сураж» в Суражском районе произошла авария. 47-летний водитель за рулём грузового автомобиля MAN с прицепом сбил 46-летнего велосипедиста. Мужчина ехал по правому краю проезжей части, а затем съехал в левую полосу, не убедившись в безопасности манёвра.

Велосипедист получил травмы. Он также оказался нетрезв. Инспекторы составили на велосипедиста административный материал.