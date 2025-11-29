Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
212 спортивных объектов возвели в Брянской области

2025, 29 ноября 15:44
212 спортивных объектов возвели в Брянской области за несколько лет. Об этом рассказал глава региона на заседании облдумы.   

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил на заседании облдумы с ежегодным докладом о деятельности правительства в 2024 году  и социально-экономическом развитии в 2025 году. Глава региона рассказал об успехах в сфере спорта. 

За последние несколько лет в регионе построено 212 спортивных объектов, в том числе ледовые дворцы, бассейны, футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки. 

В Брянской области действует программа поддержки тренеров. Они уже получили 77 квартир. А зарплата у тренеров выше средней по региону.

Александр Богомаз подчеркнул, что работа правительства направлена на создание условий для занятий спортом в каждом муниципалитете. 

