212 спортивных объектов возвели в Брянской области

2025, 29 ноября 15:44

212 спортивных объектов возвели в Брянской области за несколько лет. Об этом рассказал глава региона на заседании облдумы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил на заседании облдумы с ежегодным докладом о деятельности правительства в 2024 году и социально-экономическом развитии в 2025 году. Глава региона рассказал об успехах в сфере спорта.

За последние несколько лет в регионе построено 212 спортивных объектов, в том числе ледовые дворцы, бассейны, футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки.

В Брянской области действует программа поддержки тренеров. Они уже получили 77 квартир. А зарплата у тренеров выше средней по региону.

Александр Богомаз подчеркнул, что работа правительства направлена на создание условий для занятий спортом в каждом муниципалитете.