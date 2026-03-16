Брянские легкоатлеты завоевали две медали на турнире в Беларуси

2026, 16 марта 16:11

Брянские легкоатлеты завоевали две медали на турнире в Беларуси. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в Могилеве Республики Беларусь состоялись международные соревнования по лёгкой атлетике «Матчевая встреча трёх стран». Участие в турнире приняли спортсмены в возрасте до 18 лет

В прыжках в высоту выступила воспитанница брянской спортшколы имени В.Д.Самотесова Алёна Афонина. Она показала результат в 174 см и завоевала серебряную медаль.

В той же дисциплине среди мужчин бронзовым призёром стал брянский легкоатлет Савелий Чижиков. Он преодолел высоту в два метра.