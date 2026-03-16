Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

2026, 16 марта 16:11
Брянские легкоатлеты завоевали две медали на турнире в Беларуси
Источник фото

Брянские легкоатлеты завоевали две медали на турнире в Беларуси. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в Могилеве Республики Беларусь состоялись международные соревнования по лёгкой атлетике «Матчевая встреча трёх стран». Участие в турнире приняли спортсмены в возрасте до 18 лет

В прыжках в высоту выступила воспитанница брянской спортшколы имени В.Д.Самотесова Алёна Афонина. Она показала результат в 174 см и завоевала серебряную медаль.   

В той же дисциплине среди мужчин бронзовым призёром стал брянский легкоатлет Савелий Чижиков. Он преодолел высоту в два метра.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14498) брянск (6850) ДТП (2698) ГИБДД (2235) прокуратура (2049) уголовное дело (2015) Александр Богомаз (1895) суд (1786) авария (1645) мчс (1505) коронавирус (1272) умвд (1044)