Более миллиона рублей лишились брянцы после общения с лжеинвесторами

2026, 16 марта 14:08

Более миллиона рублей лишились брянцы после общения с лжеинвесторами на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 13 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и кибермошенников. Потерпевшие лишились 4 749 400 рублей.

Четверо жителей региона пообщались с якобы экспертами по инвестициями и решили быстро заработать на вкладах. Незнакомцам они перевели 1 318 000 рублей. Но прибыли брянцы так и не получили. Лжеэксперты пропали после получения денег.

Полицейские устанавливают обстоятельства мошенничеств.