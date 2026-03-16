Фестиваль «Созвездие читающих семей – 2026» пройдёт в Брянске

2026, 16 марта 15:00
Фестиваль «Созвездие читающих семей – 2026» пройдёт в Брянске
Фестиваль «Созвездие читающих семей – 2026» пройдёт в Брянске. Об этом сообщили в издании «Деснянская волна». 

 

29 марта в Детской библиотеке № 5 в Брянске пройдет городской фестиваль «Созвездие читающих семей – 2026». Мероприятие станет одним из первых событий Всероссийской Недели детской книги. Фестиваль посвящён семейным и литературным традициям многонациональной страны. 

«Пять брянских семей не просто расскажут о себе, но и представят литературные произведения о семейных ценностях, памяти предков и связи поколений, занимающие особое место в их жизни. Зрители смогут оценить артистизм участников на примерах сказок народов России, сказок А. С. Пушкина, отрывка пьесы Мустая Карима «Айгуль» и любимого многими произведения Эдуарда Успенского «Дядя Федор, Пес и Кот», — рассказала заведующая библиотекой Ольга Константинова.

Произведения, где семья и традиции помогают преодолевать трудности, выбрали сами конкурсанты.

 

 

Возрастные ограничения 3+

