Фестиваль «Созвездие читающих семей – 2026» пройдёт в Брянске. Об этом сообщили в издании «Деснянская волна».
29 марта в Детской библиотеке № 5 в Брянске пройдет городской фестиваль «Созвездие читающих семей – 2026». Мероприятие станет одним из первых событий Всероссийской Недели детской книги. Фестиваль посвящён семейным и литературным традициям многонациональной страны.
«Пять брянских семей не просто расскажут о себе, но и представят литературные произведения о семейных ценностях, памяти предков и связи поколений, занимающие особое место в их жизни. Зрители смогут оценить артистизм участников на примерах сказок народов России, сказок А. С. Пушкина, отрывка пьесы Мустая Карима «Айгуль» и любимого многими произведения Эдуарда Успенского «Дядя Федор, Пес и Кот», — рассказала заведующая библиотекой Ольга Константинова.
Произведения, где семья и традиции помогают преодолевать трудности, выбрали сами конкурсанты.
Возрастные ограничения 3+