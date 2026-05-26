Последний звонок прозвучал для 2237 выпускников Брянска

2026, 26 мая 17:28
В школах Брянска прозвенели последние звонки для выпускников. В 2026 году 11 класс закончили 2237 ребят.

Заместитель главы городской администрации Александр Гаврилов поздравил выпускников школы №57. С учителями здесь также попрощались и одиннадцатиклассники школы №40. В их учебном заведении проводится капитальный ремонт.

«Брянск — город с героической историей, славными традициями. Мы гордимся своим прошлым, уверенно смотрим в будущее. И в этом будущем есть ваше место, дорогие ребята. Город строит современную инфраструктуру, развивает образование, науку, спорт и культуру. И нам очень нужны ваши таланты, энергия, свежие идеи», — поздравил выпускников Александр Гаврилов.

Впереди у выпускников Единый государственный экзамен. Проходить итоговую ученики будут в 16 специально подготовленных пунктах. Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, им нужно успешно сдать обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике.

