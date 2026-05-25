Брянца ждёт суд за передачу банковской карты для совершения мошенничества

2026, 25 мая 09:35

Брянца ждёт суд за передачу банковской карты для совершения мошенничества. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мировой судья Бежицкого судебного района города Брянска рассмотрит уголовное дело о передаче банковской карты другому лицу для осуществления неправомерных операций. Приговор выслушает 24-летний житель областного центра.

По версии следствия, в августе прошлого года фигурант передал знакомому свою банковскую карту, а также сведения для авторизации в онлайн-банке. За это он получил 5000 рублей.

Впоследствии картой воспользовались дистанционные мошенниками. На счёт поступили деньги, похищенные у жителя Орловской области.

В отношении знакомого обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство.