2026, 21 мая 16:34
Юбилейный международный турнир по боксу стартовал в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

20 мая во Дворце единоборств имени Артема Осипенко стартовал V международный турнир по боксу региональной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Юбилейные соревнования собрали сотрудников силовых ведомств из Брянска, Москвы, Перми, Могилева и Гомеля. Турнир посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

На церемонии открытия временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук вручил памятную медаль «В честь подвига партизан и подпольщиков» председателю Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолию Гулевскому. Также Почётной грамотой губернатора Брянской области награждены начальник УВД Могилевского облисполкома Республики Беларусь Игорь Щербаченя и начальник УВД Гомельского облисполкома Республики Беларусь Александр Шастайло.

